Фонд Эрмитажа в Великобритании заморозил сотрудничество с Государственным Эрмитажем в Петербурге

Сотрудничество продолжалось почти 20 лет. Общество британских друзей Эрмитажа (позднее переименованное в Фонд) было создано в 2003 году. Отменены все запланированные мероприятия.
Культурные институции активно сотрудничали: делали выставки от античной скульптуры до модных концептуалистов и архитекторов, реставрировали картины, обменивались специалистами.
Согласно заявлению организации, там глубоко потрясены событиями в Украине.
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04.03.2022 656