Сотрудничество продолжалось почти 20 лет. Общество британских друзей Эрмитажа (позднее переименованное в Фонд) было создано в 2003 году. Отменены все запланированные мероприятия.

Культурные институции активно сотрудничали: делали выставки от античной скульптуры до модных концептуалистов и архитекторов, реставрировали картины, обменивались специалистами.

Согласно заявлению организации, там глубоко потрясены событиями в Украине.