Школьница скатилась с горки под колеса автобуса в Волосовском районе

В полиции начали проверку инцидента.

По информации правоохранительных органов, восьмилетняя девочка попала под колеса школьного автобуса «Паз».

Позднее выяснилось, что водитель автобуса двигался по школьной территории и наехал на школьницу, которая скатилась с горки.

В результате девочка попала под заднее колесо автобуса, после чего была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.