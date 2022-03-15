Россия покинула Совет Европы

МИД РФ объявило о запуске процедуры по выходу России из организации после 26 лет членства.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ 15 марта. Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич ранее было вручено уведомление о выходе РФ из организации.

Государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура, — указано в заявлении министерства.

В МИД РФ уточнили, что выход из организации произойдет «без сожаления». Однако Россия открыта для взаимодействия с членами Совета Европы по вопросам, в которых страна продолжит участие.

Ранее Дмитрий Медведев назвал выход из СЕ «хорошей возможностью восстановить смертную казнь» в России.