«Хорошая возможность восстановить смертную казнь»: Медведев о приостановке прав России в Совете Европы

Дмитрий Медведев сделал заявление по поводу последних санкций, введенных по отношению к России. По его словам, выход из Совета Европы позволит ввести смертную казнь для особо опасных преступников.

Об этом Медведев написал 26 февраля в своем аккаунте в Facebook.

Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно (почти как Л.Н.Толстому в известной ситуации). Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае, — написал Медведев.

Прошелся Медведев и по ряду других санкций, которые уже ввели в отношении России. По словам политика, на каждую из них у нашей страны есть ответ.