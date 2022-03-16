Врач Авербах рассказал, когда ждать шестую волну COVID-19 в Петербурге

Москва обогнала Санкт-Петербург по суточной заболеваемости с 1 621 зараженным. Летальная статистика пополнилась еще 576 смертями, из которых 34 — в Петербурге. Главврач частной службы скорой помощи Лев Авербах рассказал «Невским Новостям», что новый всплеск не заставит себя долго ждать.

Пятая волна эпидемии коронавируса в городе, уверен медик, практически закончилась. Госпитализаций в красные зоны стало значительно меньше. Однако спад заболеваемости долго не продлится.

«Волны — это эпидемический подъем одного и того же заболевания. Волна может быть высокая, может быть низкая или средняя, сейчас просто волна не низком уровне. Нельзя сказать, что больных нет. Если график-синусоиду строить, то мы сейчас где-то там внизу, но не на нулях. Сколько будет снижение, месяц или два, сказать трудно. Шестую волну уже прогнозируют, потому что в Китае всплеск, в Азии всплеск, в Европе еще более-менее нормально — можно сказать, что май–июнь», — предупредил Лев Авербах

При этом врач отмечает, что сезон или время года на развитие вспышки никак не влияет. Большое значение имеет вакцинация.

«Коллективный иммунитет не развивается, к сожалению, к этому вирусному заболеванию, как и к гриппу. Он будет потихоньку падать, потому что никто не ревакцинируется или очень мало, скажем так, поэтому с каждым днем защищенных людей становится все меньше и меньше. Вакцинация снижает заболеваемость немного, а вот риски смерти падают на достаточно большой процент», — подытожил Лев Авербах