Дрозденко обозначил главные меры для развития экономики Ленобласти после совещания с Владимиром Путиным

Губернатор Ленобласти поделился итогами совещания с президентом РФ и обозначил ряд мер, в которых заинтересованы экономика и социальная сфера региона.

Об этом вечером, 16 марта, пишет официальный tg-канал правительства 47-го региона Админка Ленобласти. Небольшую заметку о прошедшем совещании с президентом оставил оставил и Александр Дрозденко в своем Telegram.

…одним из важных предложений, которое, в том числе, поддержано было в своё время Ленобластью, в сфере продовольственной безопасности будет принятие упрощённого порядка изъятия сельскохозяйственных земель, если в течение длительного времени они не используются по назначению, — пишет Дрозденко.

Также были озвучены и другие меры для поддержки социально-экономической сферы Ленобласти:

создание таможенных «зелёных коридоров» для экспорта и первоочередного импорта;

поддержка системообразующих предприятий;

сокращение бюрократических процедур в госзакупках, проведение госзакупок до 100 млн. рублей без конкурса;

поддержка торговли и малого бизнеса, продление льгот, действовавших в период пандемии и максимальная свобода в торговле — через создание бесплатных торговых мест;

уменьшение требования о доле собственного участия компаний при льготном кредитовании до 5 процентов;

возможность для губернаторов и глав районных администраций в пределах 10 процентов бюджета вносить корректировки в бюджет самостоятельно, без процедуры проведения поправок через советы депутатов;

продление на год всех разрешительных документов для бизнеса;

максимальное сокращение требований при выдаче разрешений на строительство;

упрощенный порядок изъятия неиспользуемых сельхозземель.