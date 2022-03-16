Дрозденко обозначил главные меры для развития экономики Ленобласти после совещания с Владимиром Путиным

Автор: Анастасия Щербакова
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Губернатор Ленобласти поделился итогами совещания с президентом РФ и обозначил ряд мер, в которых заинтересованы экономика и социальная сфера региона.

Об этом вечером, 16 марта, пишет официальный tg-канал правительства 47-го региона Админка Ленобласти. Небольшую заметку о прошедшем совещании с президентом оставил оставил и Александр Дрозденко в своем Telegram.

…одним из важных предложений, которое, в том числе, поддержано было в своё время Ленобластью, в сфере продовольственной безопасности будет принятие упрощённого порядка изъятия сельскохозяйственных земель, если в течение длительного времени они не используются по назначению, — пишет Дрозденко.

Также были озвучены и другие меры для поддержки социально-экономической сферы Ленобласти:

  • создание таможенных «зелёных коридоров» для экспорта и первоочередного импорта;
  • поддержка системообразующих предприятий;
  • сокращение бюрократических процедур в госзакупках, проведение госзакупок до 100 млн. рублей без конкурса;
  • поддержка торговли и малого бизнеса, продление льгот, действовавших в период пандемии и максимальная свобода в торговле — через создание бесплатных торговых мест;
  • уменьшение требования о доле собственного участия компаний при льготном кредитовании до 5 процентов;
  • возможность для губернаторов и глав районных администраций в пределах 10 процентов бюджета вносить корректировки в бюджет самостоятельно, без процедуры проведения поправок через советы депутатов;
  • продление на год всех разрешительных документов для бизнеса;
  • максимальное сокращение требований при выдаче разрешений на строительство;
  • упрощенный порядок изъятия неиспользуемых сельхозземель.
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