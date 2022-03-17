Строительную сферу Ленобласти хотят избавить от бюрократии

Автор: Анастасия Щербакова
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Строительный блок региона упростит жизнь подрядным организациям — им будет проще согласовать проекты и увеличить цены на контракты.

Об этом 17 марта пишет пресс-служба правительства Ленобласти.

Меры поддержки отрасли можно разделить на несколько блоков: снижение административных барьеров, упрощенный порядок предоставления финансирования и упрощение бюрократических процедур. Они будут призваны соблюсти баланс интересов, чтобы в полном объеме исполнить все обязательства региона на этот год. Об этом рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский

Во время совещания с подрядчиками также особое внимание уделили процедуре увеличения стоимости контракта. Планируется ввести мораторий на отрицательные заключения к строительным проектам. В заключениях экспертов будут содержаться замечания и дорожная карта по их устранению. Если подрядчик не устранит замечания в установленный срок, контракт с ним расторгнут. При этом не планируется упрощать процедуры, влияющие на конструктив и безопасность строительства.

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16.03.2022 181
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