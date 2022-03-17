ЛДПР предлагает провести амнистию не только по экономическим преступлениям

Депутат ЛДПР выступил за проведение амнистии по ряду других уголовных дел, не представляющих «никакого вреда».

Об этом депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал агентству РИА Новости в четверг, 17 марта.

Считаю, что не надо ограничиваться исключительно экономическими статьями. Можно посмотреть шире. Например, небольшая кража при условии компенсации ущерба. И категории тоже — женщины с детьми, инвалиды с соответствующими заболеваниями, — цитирует РИА Новости политика.

Также Нилов отметил, что важно «внимательно посмотреть и определить ту категорию, которая не может принести никакого вреда».

Нетяжкие статьи в отношении определенных социальных групп тоже можно учесть и отпустить. У нас плохая демографическая ситуация, есть потребность в трудовых ресурсах. Надо дать возможность, — заявил парламентарий.

Ранее мы писали о том, что ЛДПР может организовать референдум, где россияне смогут высказаться о введении в стране смертной казни по особо тяжким преступлениям.