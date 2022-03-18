В июне откроется обновленный книжный магазин в Доме Зингера

К работам собираются приступить уже на следующей неделе.
По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского, в июне 2022 года состоится открытие обновленного книжного магазина в Доме Зингера.
Вице-губернатор отметил, что торжественное открытие приурочат к юбилею Петра.
К работам собираются приступить уже на следующей неделе.
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