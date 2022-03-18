Работы по ремонту «Скандинавии» идут полным ходом

Реконструкция трассы А-181 шла одновременно на 3 участках.
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, ремонт трассы «Скандинавия», которая соединяет Петербург с Выборгом и Финляндией, идет полным ходом.
В настоящее время на трассе возводят два надземных пешеходных перехода и реконструируют мост через реку Великая.
Также сообщается, что после ремонта трасса будет полностью освещена и вместо двух полос появится шесть.
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16.03.2022 163