Российские магазины стали отменять скидки и промоакции

Поставщики X5 Group отказываются от промоакций, которые предусматривают скидки на товары.
По данным РБК, ссылающегося на пресс-службу X5 Group, с конца февраля некоторые поставщики ретейлера стали отказываются от промоакций, которые предусматривают скидки на продукцию.
Большинство из них не отказываются от скидок окончательно, а предупреждают торговые сети о паузе, после которой «вернуться с новым промопланом».
В X5 Group пояснили, что предоставление в магазинах скидок возможно лишь с согласования компании-поставщика.
Представитель «Азбуки вкуса» уточнил, что сеть столкнулась со схожей ситуацией. При этом, он заверил, что посетители не заметят отмены скидок, так как доля ценового промо у ретейлера не превышает 5%.
В сети «Верный» добавили, что за последнее время от промоакций отказались около 30% поставщиков. Ее представитель пояснил, что такое решение связано с ростом стоимости товаров на фоне «взлета» валютных курсов и нарушения логистики, приводящих к дефициту сырья и упаковочных материалов.
Источник РБК в одной из федеральных сетей подчеркнул, что промоакции отменяют транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в России, а также российские производители, зависящие от импортного сырья.
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов и ФАС следить, чтобы сегодняшняя ситуация не была основанием для роста цен на товары.