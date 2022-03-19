Сбер начал выдачу кредитов по льготной программе Банка России

Сбербанк в Санкт-Петербурге выдал первый в СЗФО кредит по льготной программе кредитования бизнеса Банка России компании ООО «ГК «АКВАСТИЛЬ», которая осуществляет услуги по строительно-монтажным работам.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка, ПАО Сбербанк:

По Северо-Западу только от малого и микро бизнеса мы получили около тысячи заявок на общую сумму более 5 млрд рублей. Получить льготный кредит на срок до 1 года могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых и средние предприятия – не выше 13,5% годовых.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:

Сбер всегда занимает лидирующие позиции в вопросах поддержки бизнеса, оперативно предоставляя предпринимателям необходимые финансовые инструменты. Сегодня мы начали предоставлять финансирование по новой программе Банка России, которая была запущена неделю назад. За это время нам поступило более 10 тысяч заявок на сумму более 62 млрд рублей.