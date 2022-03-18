Леноблводоканал отчитался проделанной работе и рассказал о планах

Постоянная комиссия по ЖКХ и ТЭК заслушала информацию о работе ГУП «Леноблводоканал» в регионе: об итогах за 3 года, о текущей ситуации на сегодняшний день и о планах на ближайший период.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, как следует из доклада директора по строительству Леноблводоканала Сергея Абрамчика, ГУП осуществляет деятельность по водоснабжению и водоотведению на территории 14 муниципальных районов Ленобласти. В соответствии с областным законом №153-оз принято 90 муниципальных предприятий, которые присоединены к ГУП «Леноблводоканал» в рамках 6 этапов реорганизации предприятия. За этот период к нему перешли права хозяйственного ведения 9 587 объектов. Также, за период 2019-2021 гг. в хозяйственное ведение ГУПу передан 1 971 объект недвижимости без передачи муниципальных предприятий. Общее количество недвижимого имущества, находящегося в хозведении предприятия, составляет 11 558 объектов; общая численность персонала — 3 629 человек.

С 2018 по 2021 заключено 9 договоров на проведение кадастровых работ с использованием областных бюджетных средств на общую сумму 298,2 млн рублей. По результатам их проведения приняты работы по 3 224 объектам.

При этом докладчик подчеркнул, что объекты переданы в государственную собственность Ленинградкой области в технически-неудовлетворительном состоянии, требующем проведения капитального ремонта или реконструкции.

За последние 2 года областным водоканалом выполнены мероприятия (либо находятся на стадии выполнения) по проектированию, строительству, реконструкции, а также по текущему и капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) на сумму 4,8 млрд рублей, как за счет средств субсидий из областного бюджета, так и за счет собственных средств.

Для решения первоочередных проблем в водоотведении и водоснабжении Леноблводоканалом в 2022-2024 гг. запланированы мероприятия на сумму 55,4 млрд рублей.

Однако в областном бюджете на этот период финансирование предусмотрено в объеме 3, 482 млдр. руб. Дефицит средств, с учетом и других источников финансирования, на выполнение первоочередных мероприятий составляет 51,4 млрд рублей.

В целях определения дополнительного источника финансирования Леноблводоканалом подготовлены документы для участия в региональном этапе конкурсного отбора на получение финансирования в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023-2025 гг. в объеме 21,6 млрд рублей. На региональном уровне решение уже принято по 57 объектам, остается ждать федерального решения о софинансировании.

Для разработки инвестиционных программ по развитию водоснабжения и водоотведения объектов Ленинградской области предприятием 25.02.2022 повторно направлены на согласование в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти проекты технических заданий.

В ходе обсуждения депутаты задали свои вопросы. В частности, Николай Пустотин («Единая Россия») поинтересовался, почему почти из 9,5 тысяч объектов только 3,2 тысячи прошли кадастровую оценку. Докладчик на сослался на нехватку финансирования объяснил и на, что большинство объектов в плачевном состоянии. Председатель комиссии Михаил Коломыцев («Единая Россия») также отметил, что от кадастрового учета зависит и тарифное регулирование.

Андрей Гардашников («Единая Россия») спросил, есть ли у водоканала планирование на 5-10 лет. Прозвучал ответ, что перспектива на этот период определена схемами водоотведения и водоснабжения муниципальных образований. Он также высказал мнение о необходимости подготовки проекта федерального закона о защите водного бассейна Балтийского региона, чтобы можно было получить федеральное финансирование на все очистные сооружения.

Комиссия его поддержала и предложила профильному комитету подготовить соответствующее обращение на федеральный уровень. Информацию Леноблводоканала депутаты приняли к сведению.

Напомним, в начале августа 2017 года ГУП «ЛенОблВодоканал» приобрел официальный статус ресурсоснабжающей организации и объединил уже более 50 предприятий водохозяйственного комплекса в 14 районах региона.