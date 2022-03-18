В вузах России могут увеличить количество бюджетных мест

Минобрнауки прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в университетах на направления магистратуры и аспирантуры.
Об этом стало известно РИА Новости 18 марта, в пятницу, ссылаясь на заявление министра науки и высшего образования Валерия Фальковаю
Так, Минобрнауки РФ изучает возможность увеличения бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре. Данная инициатива позволит выпускникам бакалавриата, в том числе по педагогическим направлениям и специальностям, в этом году иметь еще больше возможностей для обучения на бюджетных местах.
…Этот вопрос в проработке, окончательное решение не принято, но на всех площадках, где мы это обсуждали это уже поддержано, — сказал Фальков.
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18.03.2022 68