В Петербурге неизвестный сжег машину с символикой Дня Победы и «Бессмертного полка»

В Северной столице неизвестный решил выразить своеобразный протест памяти советским воинам. Способ он выбрал крайне радикальный.

Видео, где вандал поджигает чужую машину с символикой «Бессмертного полка» и Дня Победы, публикует tg-канал Mash на Мойке 18 марта. Акт вандализма произошел на юге города в минувшие сутки. На кадрах видно, как поджигатель проводит некие манипуляции у автомобиля, после чего он загорается.

Прибывшие пожарные службы остановили горение, однако половина пикапа полностью уничтожена. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Открытым остается вопрос, грозит ли злоумышленнику преследование еще по одной статье УК РФ — за публичное унижение чести или достоинства ветеранов, а также за осквернение символов воинской славы.

Теоретически, возможен и такой исход событий, поскольку на видео — откровенный протест и намерение уничтожить символику, посвященную Великой Отечественной войне.

За последнее время это не первый подобный случай. Ранее мы писали о том, как в Петербурге неизвестные забрали у девятиклассника худи с символикой военной спецоперации ВС РФ на Украине. В качестве компенсации «рэкетиры» перевели пострадавшему 500 рублей на карту.