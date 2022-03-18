Отпилившая себе руку пилой жительница Мурино хотела получить страховую выплату

Автор: Анастасия Щербакова
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Бедственное финансовое положение вынудило женщину пойти на отчаянный шаг. Руку удалось пришить, однако теперь ей предстоит длительная психологическая реабилитация.

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Фото: vk.com/channel78news

Появились новые детали жуткого происшествия в Мурино, случившегося 16 марта.

Как выяснили правоохранители, молодая женщина избавилась от половины кисти  ради получения 1 миллиона евро от страховой компании. Однако ее признали мошенницей, а отпиленную «циркуляркой» конечность медикам удалось пришить.

Напомним, 18 марта стало известно о жутком инциденте в одной из высоток Мурино. Как рассказывал правоохранителям сосед пострадавшей, который вызвал скорую, в его дверь поступил звонок в дверь. Открыв ее, он увидел соседку, у которой было сильное кровотечение. Девушку доставили в НИИ имени Вредена с диагнозом травматическая ампутация верхней трети левой кисти на уровне верней трети предплечья.

В квартире женщины обнаружили циркулярную пилу и часть руки. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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