Отпилившая себе руку пилой жительница Мурино хотела получить страховую выплату

Бедственное финансовое положение вынудило женщину пойти на отчаянный шаг. Руку удалось пришить, однако теперь ей предстоит длительная психологическая реабилитация.

Появились новые детали жуткого происшествия в Мурино, случившегося 16 марта.

Как выяснили правоохранители, молодая женщина избавилась от половины кисти ради получения 1 миллиона евро от страховой компании. Однако ее признали мошенницей, а отпиленную «циркуляркой» конечность медикам удалось пришить.

Напомним, 18 марта стало известно о жутком инциденте в одной из высоток Мурино. Как рассказывал правоохранителям сосед пострадавшей, который вызвал скорую, в его дверь поступил звонок в дверь. Открыв ее, он увидел соседку, у которой было сильное кровотечение. Девушку доставили в НИИ имени Вредена с диагнозом травматическая ампутация верхней трети левой кисти на уровне верней трети предплечья.

В квартире женщины обнаружили циркулярную пилу и часть руки. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.