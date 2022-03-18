В работе «Вконтакте» фиксируются сбои

Автор: Анастасия Щербакова
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Порядка 1,5 тысяч жалоб фиксируется на данный момент в работе соцсети «Вконтакте». 

Согласно данным сервиса Downdetector в 21:00 вечера, от пользователей поступило более 1,5 тысяч сообщений о сбоях в работе сервиса. О проблемах сообщают в основном пользователи из Петербурга и Москвы.

Большинство пользователей жалуются на работу приложения (57%). Еще 38% и 5% на веб-сайт и профиль, соответственно.

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Фото: downdetector
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18.03.2022 65
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