Порядка 1,5 тысяч жалоб фиксируется на данный момент в работе соцсети «Вконтакте».

Согласно данным сервиса Downdetector в 21:00 вечера, от пользователей поступило более 1,5 тысяч сообщений о сбоях в работе сервиса. О проблемах сообщают в основном пользователи из Петербурга и Москвы.

Большинство пользователей жалуются на работу приложения (57%). Еще 38% и 5% на веб-сайт и профиль, соответственно.