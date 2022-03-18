Порядка 1,5 тысяч жалоб фиксируется на данный момент в работе соцсети «Вконтакте».
Согласно данным сервиса Downdetector в 21:00 вечера, от пользователей поступило более 1,5 тысяч сообщений о сбоях в работе сервиса. О проблемах сообщают в основном пользователи из Петербурга и Москвы.
Большинство пользователей жалуются на работу приложения (57%). Еще 38% и 5% на веб-сайт и профиль, соответственно.
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