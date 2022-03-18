Минздрав зарегистрировал новую вакцину против коронавируса

Автор: Анастасия Щербакова
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Новый препарат получил название «Конвасэл». Он также эффективен, как другие препараты и при этом не вызывает аллергию.

Об этом вечером, 18 марта, пишет РИА Новости.

Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства.

Конвасэл вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022, — говорится в реестре лекарственных средств.

Глава ФМБА сообщила, что вакцина «Конвасэл» хорошо переносится и не вызывает аллергических реакций.

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