Мясников рассказал, стоит ли опасаться нового штамма коронавируса

Теледоктор Александр Мясников рассказал россиянам, насколько опасен стелс-омикрон, стремительно распространяющийся по миру.

Об этом телеведущий поговорил с журналистами издания Вечерняя Москва.

Как ранее и предполагал Мясников, коронавирус стал неотъемлемой частью жизни человека и, похоже, так и останется в перечне одной из самых распространенных болезней. По словам доктора, нынешняя мутация вируса «стелс» также не последняя.

Коронавирус никуда не уйдет, он будет приходить к нам в новых, усовершенствованных вариантах. И «стелс-омикрон» — не последняя версия инфекции, ковидные волны будут возникать два раза в году, нужно с этой мыслью смириться…, — говорит Мясников.

Телеведущий пока не решился делать выводы об опасности очередной мутации, поскольку еще нет необходимых данных. Однако врач предположил, что стелс-омикрон будет протекать, как сезонное ОРВИ. При любом варианте развития событий, Мясников призывает россиян не паниковать — в стране уже сформирован коллективный иммунитет:

У нас сегодня имеется коллективный иммунитет, большинство людей привиты, а кто этого не сделал, есть смысл прибегнуть к такой мере. Коронавирус в своем нынешнем варианте — это просто грипп и не более, поэтому даже нет никакого смысла о нем говорить и сеять лишнюю панику.