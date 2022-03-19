Рецидивист из Отрадного два года скрывался от полиции. Но закон неотвратим

По информации ivbg.ru, 18 марта около 13:00 возле дома на улице Бухарестской в Санкт-Петербурге задержан 41-летний жителя Отрадного Кировского района в розыске по делу о мошенничестве.

В мае 2020 года во дворе дома на улице Заводской в поселке Понтонный мужчина обманом завладел мобильным телефоном стоимостью около 15 тысяч рублей.

Установлено, что с конца 1990 года мужчина привлекался к ответственности за семь краж, грабеж и мошенничество.