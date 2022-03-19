Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор Сергей Перминов получил ответ Минздрава на обращение по вопросу обеспечения лекарствами лиц старше 18 лет со спинальной мышечной атрофией (СМА).

К представителю Ленинградской области в сенате ранее обратилось сообщество матерей. В ответе от Минздрава сказано, что в настоящее время прорабатывается вопрос о внесении в законодательные акты возможности обеспечения фондом «Круг добра» пациентов после достижения возраста 18 лет.

Речь идет о предоставлении необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации и надлежащей медицинской помощи.