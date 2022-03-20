У Тяглино автомобиль наехал на сугроб, погиб пассажир

Смертельное ДТП произошло в ночь на 20 марта на 12 км автодороги «Гатчина – Ополье» в Гатчинском районе Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на автодороге между деревней Большие Борицы и деревней Тяглино 25-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и влетел в сугроб. Автомобиль в результате перевернулся.

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От полученных травм на месте ДТП скончался пассажир 2002 года рождения. Вторая пассажирка 2006 года рождения была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Состояние водителя не уточняется.