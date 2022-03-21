Заместитель командующего Черноморским флотом России, капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в боях за освобождение Мариуполя.

«Севастополь понес тяжелую, невосполнимую потерю», — написала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в своем Telegram-канале

Андрей Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, в 1993-м он отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить на Северный флот. Ходил на эскадренном миноносце «Бесстрашный», тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий» и других судах. В августе — сентябре 2008 года участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.