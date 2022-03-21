Во Всеволожске хулиган распылил баллончик в лицо школьника после словесной перепалки

Инцидент произошел во Всеволожске Ленобласти у одного из домов по Колтушскому шоссе в минувшее воскресенье, 20 марта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 14-летний ученик повздорил с малознакомым подростком. Во время словесной перепалки хулиган достал газовый баллончик и распылил его в лицо школьника.

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Пострадавший доставили в больницу, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Мать подростка обратилась в полицию с заявлением.

Правоохранители сейчас разыскивают нападавшего. Проводится проверка.