Во Всеволожске хулиган распылил баллончик в лицо школьника после словесной перепалки

Инцидент произошел во Всеволожске Ленобласти у одного из домов по Колтушскому шоссе в минувшее воскресенье, 20 марта.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 14-летний ученик повздорил с малознакомым подростком. Во время словесной перепалки хулиган достал газовый баллончик и распылил его в лицо школьника.
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20.03.2022 109
Пострадавший доставили в больницу, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Мать подростка обратилась в полицию с заявлением.
Правоохранители сейчас разыскивают нападавшего. Проводится проверка.