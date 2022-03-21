Школьнику залили лицо из газового баллончика во Всеволожске

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 20 марта в полицию Всеволожского района обратилась мать 14-летнего восьмиклассника одной из школ во Всеволожске. На Колтушском шоссе ее сыну распылили в лицо содержимое аэрозольного баллончика.

Школьнику пришлось обратиться в больницу, где его осмотрели и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

По словам пострадавшего, у него произошел словесный конфликт с малознакомым подростком. Агрессивный собеседник принял решение выйти из спора победителем с помощью аэрозольного баллончика.

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16.03.2022 1534
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