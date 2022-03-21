Школьнику залили лицо из газового баллончика во Всеволожске

По информации ivbg.ru, 20 марта в полицию Всеволожского района обратилась мать 14-летнего восьмиклассника одной из школ во Всеволожске. На Колтушском шоссе ее сыну распылили в лицо содержимое аэрозольного баллончика.
Школьнику пришлось обратиться в больницу, где его осмотрели и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
По словам пострадавшего, у него произошел словесный конфликт с малознакомым подростком. Агрессивный собеседник принял решение выйти из спора победителем с помощью аэрозольного баллончика.
Вам будет интересно
Неизвестные забрали у девятиклассника худи с символикой военной спецоперации ВС РФ на Украине. В качестве компенсации "рэкетиры" перевели пострадавшему 500...
16.03.2022 1534