Самая длинная четверть закончилась. Школьники Ленобласти строят планы на каникулярную неделю. Родители тревожатся: целый день на улице не проведешь, будут смотреть по ТВ что попало или тупить в компьютеры и телек? Можно не «что попало»: чтобы дети проводили время с пользой, рассказываем, какие телеканалы сделают каникулы по-настоящему интересными!

Канал «НАНО» рассчитан на любопытных и продвинутых. Сколько видов динозавров существовало? Что такое экзопланеты и как их обнаруживают? Роботы-врачи и искусственный интеллект. Об этом и многом другом – яркие, доступные и запоминающиеся передачи на канале, интересные как школьникам, так и их родителям.

Канал «Тайны галактики» — для тех романтиков, кто мечтает стать космонавтами, долететь – буквально – до луны и обратно, узнать все о тайнах звезд и загадках Вселенной. Программы про изучение космоса и астрономию, подвиги первых космонавтов и рассуждения об устройстве галактики, техника и космогония, история и реальностью. Для мальчишек, которые не разучились мечтать, и девчонок, готовых дотянуться до звезд.

Канал «Моя планета» Как размножаются черепахи, что угрожает аистам в заповедниках, рекорды и символы планеты – об этом и многом другом узнают зрители телеканала. У телеканала еще и отличный сайт с подробными и увлекательными материалами, посвященными живой природе. А еще телеканал дает возможность своим зрителям стать автором телеканала: фильма о путешествиях, документальных очерков, прислать в редакцию экстремальные видео и уникальные кадры из живописных уголков мира, которые могут войти в эфирную сетку.

Канал Da Vinci как устроена маскировка животных? Или как соорудить подъемник для тыквы? Почему олени сбрасывают рога и где лучше спасаться от ос. А также удивительные эксперименты и интересные факты, путешествия во все концы земли и в море. Удивительные животные, еда завтрашнего дня и использование новых технологий в раскрытии преступлений. Это и многое другое – на телеканале.

Канал «Капитан фантастика» любимые мульфильмы и сериалы тех, кто старше семи, но пока еще не совсем подросток: «Петя и Волк» и «Счастливчик Фред», «Смешарики» и «Инфинити Надо», «Тоботы», «МегаМен» и другие любимые сериалы, созданные от Мексики до Кореи и Японии.

Все каналы доступны в телевизионных подписках МТС во всех средах: в онлайн-кинотеатре KION и основных пакетах «Спутникового ТВ» МТС.