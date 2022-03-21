Ленинградцы активно пользуются услугами социального такси

Более 4700 ленинградцев уже пользуются услугами социального такси. В проекте задействовано 200 машин.

«Планируем и дальше развивать это направление, увеличивать штат машин и разрабатывать приложение для отслеживания социального такси на карте», ― прокомментировал председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк.

В Ленобласти доехать до социальных учреждений, больниц, санаториев, вокзалов, музеев, концертных залов и театров на социальном такси имеют право дети-инвалиды, инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности, инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Подробности можно посмотреть на сайте.

Заказать социальное такси можно по многоканальному, бесплатному телефону 8800-777-04-26 или на сайте доступное-будущее.рф.