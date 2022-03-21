Доктор Мясников рассказал, какой недуг может привести к глаукоме

Развитие глаукомы может спровоцировать высокое артериальное давление.

В очередном выпуске программы о самом главном доктор и телеведущий Алекнсандр Мясников затронул тему здоровья глаз. По его словам, у гипертоников риски развития глаукомы растут практически до 100%.

Ну да, действительно, мы считаем, что артериальное давление повышает глазное давление. Что, в свою очередь, ведет к атрофии зрительного нерва, — говорит Мясников.

Глаукома — это большая группа глазных заболеваний, которая характеризуется постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления, что ведет к снижению остроты зрения, развитию типичных зрительных дефектов.