Сергей Перминов поучаствовал в совещании с руководителями исполнительной власти Ленобласти

Представитель Ленинградской области в Совете Федерации, сенатор Сергей Перминов 21 марта поучаствовал в совещании с руководителями органов исполнительной власти региона под председательством губернатора.

На совещании обсуждались санитарно-эпидемиологическая обстановка, вакцинации от COVID-19, совершенствование Комитета по развитию малого, среднего бизнеса, а также Дни Ленинградской области в Совете Федерации, которые пройдут 24-25 мая.

Сергей Перминов изложил черты концепции мероприятия, посвященного презентации Ленинградской области. Была подчеркнута важность патриотической тематики, импортозамещения и производства продуктов питания.