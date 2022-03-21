Сергей Перминов поучаствовал в совещании с руководителями исполнительной власти Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Представитель Ленинградской области в Совете Федерации, сенатор Сергей Перминов 21 марта поучаствовал в совещании с руководителями органов исполнительной власти региона под председательством губернатора.

На совещании обсуждались санитарно-эпидемиологическая обстановка, вакцинации от COVID-19, совершенствование Комитета по развитию малого, среднего бизнеса, а также Дни Ленинградской области в Совете Федерации, которые пройдут 24-25 мая.

Сергей Перминов изложил черты концепции мероприятия, посвященного презентации Ленинградской области. Была подчеркнута важность патриотической тематики, импортозамещения и производства продуктов питания.

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19.03.2022 126
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