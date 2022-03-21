Адвокат: покупка рекламы в Instagram приведет к уголовному делу

Эксперт рассказал, чем может закончиться покупка рекламы или иное вливание средств в компанию Meta.
Агентству РИА Новости адвокат Максим Пашков заявил, что приобретение рекламы в сервисах компании Meta могут привести россиян к уголовной ответственности. С 21 марта решением Тверского суда Москвы компания признана экстремистской на территории России. Соответственно, за финансирование такой организации придется отвечать по закону.
При этом, Пашков уточнил, что вести аккаунт в Facebook все еще можно, но аккуратно.
(Компания Meta решением Тверского суда города Москвы 21 марта 2022 года признана запрещенной на территории России за экстремистскую деятельность).
Тем временем, в России ведется разработка аналога Instagram с созвучным названием. Как заявили разработчики, сервис ничем не будет уступать иностранной соцсети, который теперь запрещена в России.