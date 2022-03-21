Адвокат: покупка рекламы в Instagram приведет к уголовному делу

Эксперт рассказал, чем может закончиться покупка рекламы или иное вливание средств в компанию Meta.

Агентству РИА Новости адвокат Максим Пашков заявил, что приобретение рекламы в сервисах компании Meta могут привести россиян к уголовной ответственности. С 21 марта решением Тверского суда Москвы компания признана экстремистской на территории России. Соответственно, за финансирование такой организации придется отвечать по закону.

Приобретение рекламы или иной вид передачи денег признанной в РФ экстремистской организации с точки зрения нашего законодательства означает финансирование экстремистской деятельности. Это статья уголовного кодекса, предусматривающая реальное лишение свободы, — сказал адвокат.

При этом, Пашков уточнил, что вести аккаунт в Facebook все еще можно, но аккуратно.

Дело в том, что если в ваших действиях на платформе будет усматриваться какое-либо правонарушение или преступление, то участие в экстремистской организации может стать неприятным бонусом к изначальному обвинению. Как говорится, береженого Бог бережет, а небережёного конвой стережёт, — говорит собеседник агентства.

(Компания Meta решением Тверского суда города Москвы 21 марта 2022 года признана запрещенной на территории России за экстремистскую деятельность).

Тем временем, в России ведется разработка аналога Instagram с созвучным названием. Как заявили разработчики, сервис ничем не будет уступать иностранной соцсети, который теперь запрещена в России.