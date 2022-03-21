Движение на 8 трассах Ленобласти 22 марта будет ограничено

Публикуем перечень участков региональных трасс, где во вторник, 22 марта, придется сбавить скорость.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 13,41,74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

-км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 64-68 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, замена СБО;

— подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 100-159 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;

— км 14-16 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров.

А-181 «Магистральная»:

— км 25-28, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 101-107, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 19-37 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка и мойка дорожных знаков;

— км 24+150 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

— км 37+100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

— км 37-0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков.