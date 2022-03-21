За последнюю неделю спасатели Ленобласти привлекались 21 раз для разрешения чрезвычайных ситуаций

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 121 марта.

Так, в период с 14 по 20 марта поисково-спасательные подразделения привлекались 21 раз, в том числе:

к аварийно-спасательным работам при ДТП – 1 раз;

к поисково-спасательным работам на воде — 6 раз.

В ходе спасательных работ троих человек, к сожалению, спасти не удалось.