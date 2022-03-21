За последнюю неделю спасатели Ленобласти привлекались 21 раз для разрешения чрезвычайных ситуаций

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 121 марта.
Так, в период с 14 по 20 марта поисково-спасательные подразделения привлекались 21 раз, в том числе:
- к аварийно-спасательным работам при ДТП – 1 раз;
- к поисково-спасательным работам на воде — 6 раз.
В ходе спасательных работ троих человек, к сожалению, спасти не удалось.
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21.03.2022 338