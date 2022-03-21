Роспотребнадзор: ношение масок на ж/д транспорте остается обязательным

Несмотря на снятие РЖД ограничений для пассажиров в поездах дальнего следования, на остальных рейсах соблюдение масочного режима обязательно.

Как передает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор в понедельник, 21 марта, ношение защитных масок на железной дороге остается актуальным, несмотря на снятые ковид-ограничения.

На объектах железнодорожного транспорта сняты ограничения по противодействию COVID-19, при этом ношение масок по-прежнему остаётся обязательным, — отмечается в сообщении.