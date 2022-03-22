Трех краснокнижных дикобразов нашли в торговом центре Петербурга

Сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора обнаружили трех краснокнижных дикобразов в частном зверинце в торговом центре Петербурга.
Со слов предпринимателя, дикобразы Анита, Саша и Маша были приобретены в 2018 году и относятся к виду хохлатых, который не считается редким. Однако эксперты установили, что на самом деле это индийские дикобразы, которые находятся под критической угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу РФ.
Фото: rpn.gov.ru
Разрешения на содержание редких и находящихся под угрозой исчезновения видов у предпринимателя не было. В отношении него составлен протокол об административном нарушении. Ей грозит наказание в виде штрафа и конфискация животных, сообщают на сайте ведомства.
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20.03.2022 109