Трех краснокнижных дикобразов нашли в торговом центре Петербурга

Сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора обнаружили трех краснокнижных дикобразов в частном зверинце в торговом центре Петербурга.

Со слов предпринимателя, дикобразы Анита, Саша и Маша были приобретены в 2018 году и относятся к виду хохлатых, который не считается редким. Однако эксперты установили, что на самом деле это индийские дикобразы, которые находятся под критической угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу РФ.

Фото: rpn.gov.ru

Разрешения на содержание редких и находящихся под угрозой исчезновения видов у предпринимателя не было. В отношении него составлен протокол об административном нарушении. Ей грозит наказание в виде штрафа и конфискация животных, сообщают на сайте ведомства.