Волонтеры «Кошкиспаса» спасли семитысячного кота в Волхове

Волонтеры «Кошкиспаса» приняли 7 000-ую заявку на спасение животного. Юбилейным четвероногим оказался кот из Волхова.
Волонтеры поделились подробностями семитысячного спасения. Вечером неравнодушный житель услышал мяуканье где-то под крыльцом дома. Из-за большого покрова снега не было ясно, где именно находится кот. На следующий день он вновь услышал жалобные звуки и забеспокоился.
Он снял лист металла, закрывающий вход под здание и увидел кота, который не мог самостоятельно выбраться. Тогда мужчина вызвал службу спасения животных.
Видео: vk.com/koshkispas
Прибывшие на место волонтеры вытащили кота из западни кота. Несчастное животное мужчина-заявитель забрал к себе отогреваться.
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