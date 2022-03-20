Волонтеры «Кошкиспаса» спасли семитысячного кота в Волхове

Автор: Гузель Галимова
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Волонтеры «Кошкиспаса» приняли 7 000-ую заявку на спасение животного. Юбилейным четвероногим оказался кот из Волхова.

Волонтеры поделились подробностями семитысячного спасения. Вечером неравнодушный житель услышал мяуканье где-то под крыльцом дома. Из-за большого покрова снега не было ясно, где именно находится кот. На следующий день он вновь услышал жалобные звуки и забеспокоился.

Он снял лист металла, закрывающий вход под здание и увидел кота, который не мог самостоятельно выбраться. Тогда мужчина вызвал службу спасения животных.

Видео: vk.com/koshkispas

Прибывшие на место волонтеры вытащили кота из западни кота. Несчастное животное мужчина-заявитель забрал к себе отогреваться.

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08.02.2022 434
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