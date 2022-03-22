Зубробизоны из Токсово включились с противопожарную агитацию

Питомник зубробизонов и комитет по природным ресурсам Ленобласти проводят Конкурс детского рисунка «Охрана лесов от пожаров»

Победитель получит авторский пряник от общества любителей зубров и возможность увидеть свою картину в виде плаката или билборда в лесничествах и на лесных дорогах области.

Работы на конкурс принимаются до 27 апреля на почту lenbison@rambler.ru по номинациям:

— Аншлаги (плакаты, баннеры) «Берегите лес от пожара!»

— Рисунки «Лесной пожар – страшное бедствие».

Подробнее с правилами проведения конкурса можно ознакомиться на официальной странице Токсовских зубробизонов ВКонтакте «АлМА».

Ранее, блогер и биолог Павел Глазков показал один день из жизни зубров и бизонов — главных символов Нового года. Для этого он наведался в токсовский зубропитомник во Всеволожском районе Ленобласти. Его ролик можно посмотреть на YouTube канале «Каждой твари по паре».