Мужчину на руках вынесли из горящего дома в Плодовом

Пожар охватил 48 квадратных метров частного двухэтажного дома, расположенного в поселке Плодовое Приозерского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 22 марта в 03:44. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 04:41.

В момент возгорания в доме находился хозяин. Спасатели подхватили его на руки и через окно вытащили из горящего дома.