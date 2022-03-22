Мужчину на руках вынесли из горящего дома в Плодовом

Автор: Сергей Агутин
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Пожар охватил 48 квадратных метров частного двухэтажного дома, расположенного в поселке Плодовое Приозерского района Ленинградской области.  

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 22 марта в 03:44. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 04:41.

В момент возгорания в доме находился хозяин. Спасатели подхватили его на руки и через окно вытащили из горящего дома.

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Мужчину на руках вынесли из горящего дома в Плодовом Приозерский район, Плодовое, Ленинградская область
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19.03.2022 191
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