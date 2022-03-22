В Ленобласти экс-сотрудник ГИБДД предстанет перед судом за миллионные взятки

Выборгский городской суд Ленобласти рассмотрит дело бывшего сотрудника ГИБДД, которого обвиняют в совершении 40 коррупционных преступлений.

По версии следствия, 39-летний бывший сотрудник ГИБДД состоял в преступной группировке из 13 человек. В период с марта 2018 по август 2019 года обвиняемый вместе с другими участниками получили взятки общей суммой 47,219 млн рублей от физических и юридических лиц, которые занимались автомобильными грузоперевозками. Деньги передавались за покровительство и помощь, чтобы избежать ответственности за возможные преступления в будущем.

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Обвиняемый получил 13 взяток лично, а еще 27 — в составе организованной группы. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. В отношении других участников — следствие продолжается, сообщили в пресс-службе следкома.