Следователи допросили машиниста поезда, наехавшего на 15-летнего мальчика в Кингисеппе

Следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели школьника на на железной дороге.

Как сообщает ведомство во вторник, 22 марта, после смерти 15-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Школьник попал под колеса грузового поезда на перегоне станций Сала — Веймарн.

Следователи допросили машиниста, осмотрели состав и место происшествия.

Напомним, трагедия произошла в минувшие сутки. По предварительным данным, наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Молодой человек шел вдоль путей в наушниках.