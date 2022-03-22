Еще один петербуржец скончался после прорыва труб с кипятком

В Петербурге зафиксирован второй летальный случай за месяц в результате коммунальной аварии. Накануне в больнице скончался пенсионер, провалившийся в лужу с кипятком.

Об этом стало известно Невским новостям во вторник, 22 марта.

Пожилой петербуржец, получивший ожоги во время прорыва коммуникаций у дома № 18 на Комендантском проспекте, умер в больнице. Мужчина пытался обойти лужу, но не смог и упал в кипяток, получив жуткие ожоги туловища и нижних конечностей. За его жизнь врачи боролись более недели.

Аналогичный случай в Петербурге произошел почти месяц назад. 22 февраля в Кировском районе города водитель пострадал из-за обвалившегося асфальта. В дыру с кипятком на улице Лени Голикова угодил автомобиль, в котором находился водитель. Спустя несколько дней он скончался в больнице.