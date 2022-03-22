Трансгендера, прикованного к батарее в квартире, ограбили на 1 млн рублей в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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В квартире на Бассейной улице в Петербурге 33-летнего трансгендера приковали к батарее, а после вынесли брендовые вещи на 1 млн рублей.

Как пишет Невские новости, ограбление произошло в минувшие сутки. В ночь на 22 марта прохожие на Бассейной улице услышали громкие вопли мужчины о помощи. На вопрос неравнодушных о том, что произошло, «пленник» рассказал им странную историю. По словам заложника собственной квартиры, его приковали к батарее и ограбили. Прохожие тут же вызвали полицию.

Прибывшим правоохранителям пострадавший рассказал, что провел так несколько часов. Неизвестный ворвался в квартиру и вынес две шубы, умную колонку, часы, iPhone, беспроводные наушники. Также петербуржец недосчитался 1000 долларов и 15 тысяч рублей. Грабитель забрал даже военный билет и паспорт.

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22.03.2022 60
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