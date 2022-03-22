Энергоблок №6 ЛАЭС отметил первый день рождения

Ровно год назад, 22 марта 2021 года, энергоблок №6 был официально принят в промышленную эксплуатацию, с тех пор он выработал 8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Это второй по счету ленинградский энергоблок с водо-водяным энергетическим реактором и одни из 37 эксплуатируемых в России подобных блоков. Он относится к самым производительным: его номинальная электрическая мощность составляет 1200 МВт.

«Замещающие мощности Ленинградской АЭС ― гарантия энергетической независимости региона и государства. Они позволяют воплотить в жизнь имеющиеся и перспективные региональные инвестпроекты», ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Директор ЛАЭС Владимир Перегуда подчеркнул, что по итогам 2021 года ЛАЭС почти на треть сократила свои производственные потребности в морской воде, тем самым снизила нагрузку на природу.

Отметим, что новейший энергоблок ВВЭР-1200 можно рассмотреть со всех сторон: побывать в турбинном и центральном зале, узнать, как хранится свежее ядерное топливо, рассмотреть градирню и дизель-генератор. При этом экскурсию можно посетить не выходя из дома, необходимо просто перейти по ссылке.