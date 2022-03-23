630 пьяных водителей поймали в Петербурге и Ленобласти за месяц

Госавтоинспекция подвела итоги рейдов по выявлению нетрезвых водителей, которые прошли в марте на дорогах Петербурга и Ленобласти.

Всего было проведено восемь рейдов. Инспекторы ГИБДД задержали 630 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 62 из которых уже привлекались к ответственности за «пьяную» езду. В отношении этих водителей возбуждены уголовные дела. Еще 346 человек отказались проходить медосвидетельствование.

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Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти напоминает, что за “пьяную езду” предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.