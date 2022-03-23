В Петербурге обнаружили свой «Стоунхендж»

Автор: Анастасия Щербакова
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«Чудо света» из грязи и снега появилось прямо у администрации Приморского района города.

Петербургский аналог всемирного наследия «Стоунхендж» заметили на одной из улиц в Приморском районе города. Фотографией экспозиции делится tg-канал «В Питере — жить» 23 марта, в среду.

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Фото: tg-канал «В Питере — жить«

Если загадку возникновения реального «Стоунхенджа» до сих пор не разгадали, то его петербургский аналог имеет вполне очевидное происхождение.

Глубокий цвет, чёткость контура и фантазийные очертания прекрасно характеризуют работу тех, кто должен убирать снег, — шутит автор фото.
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23.03.2022 55
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