Как перейти на электронный документооборот и привлечь клиентов в условиях перемен

МТС проведет цикл бесплатных вебинаров для предпринимателей Ленобласти.

Эксперты компании поделятся опытом с владельцами и руководителями компаний и расскажут, как при помощи технологичных решений легко перейти на российские облачные сервисы, как привлечь новых клиентов и укрепить позиции автопарка в новых условиях. Первые вебинарыпройдут уже 24 марта.

Как легко и быстро перейти на российский облачный ЭДО?

Облачные технологии помогают быстро, безопасно и выгодно отказаться от бумажного документооборота в пользу электронного. О реализации облачных решений расскажут спикеры из компаний Directum и #CloudMTS.

На вебинаре эксперты расскажут:

•как обеспечить удобство облачного ЭДО без компромиссов безопасности;

•как перевести в облако на территории РФ все корпоративные процессы – от делопроизводства, договорной работы и ведения бухгалтерии до кадрового документооборота и долговременного архива;

•сколько занимает и сколько стоит переход на облачный ЭДО под ключ.

Информация будет полезна владельцам среднего бизнеса, руководителям и ИТ-директорам промышленных, энергетических, финансовых и торговых компаний, а также представителям госсектора.

Дата и время начала: 24 марта, 11:00.

Регистрация и подробная информация по ссылке.

Как привлечь клиентов в новых условиях

Когда привычные рекламные каналы недоступны, бизнесу важно не упускать возможности тестировать новые инструменты и грамотно перераспределять бюджет.

На вебинаре эксперты расскажут:

как бизнесу работать со своей клиентской базой;

как привлекать клиентов таргетированными SMS и MMS-рассылками;

что такое таргетированный обзвон и как получать горячие лиды с помощью call-центра МТС;

как работает геотаргетинг и какие другие возможности BigData для маркетинга и рекламы.

Дата и время начала: 24 марта, 22:00 (местное время).

Регистрация и подробная информация по ссылке.

Как укрепить позиции автопарка на рынке в условиях перемен

Рынок сегодня меняется, но решение «Мобильные сотрудники» остается надежным и эффективным инструментом управления автопарком, которое помогает повысить эффективность и сократить издержки

На вебинаре экспертв МТС расскажут:

как наладить своевременную доставку грузов или пассажиров с соблюдением требований безопасности и режима перевозок;

как своевременно ставить задачи по перевозке, доставке, обслуживанию клиентов и объектов инфраструктуры и контролировать их выполнение;

как сократить временные затраты и увеличить эффективность каждого сотрудника на 25–30 %;

как быстро могут окупиться инвестиции в систему управления автопарком и мобильными сотрудниками и на чем можно сэкономить.

Вебинар будет полезен владельцам и управляющим корпоративными автопарками транспортных, производственных, сервисных компаний, медицинских и образовательных учреждений, Fleet- менеджерам, старшим механикам, логистам, сотрудникам службы безопасности и охраны труда и сотрудникам, отвечающим за работу персонала вне офиса.

Дата и время начала: 30 марта, 10:00.

Регистрация и подробная информация по ссылке.