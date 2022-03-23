Россиян оставили без «КитКата» и «Несквика»

Швейцарский концерн Nestlé приостанавливает работу на территории России.

Из-за событий на Украине Nestlé временно прекращает работу брендов KitKat и Nesquik в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik… Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из нее, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну. Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России, — указано в заявлении.

Также компания открещивается от получения прибыли в стране и уплаты налогов.