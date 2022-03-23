До Белгородской области России долетел украинский снаряд

Автор: Анастасия Щербакова
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Губернатор Белгородской области заявил, что с территории Украины прилетел снаряд. Есть пострадавшие.

Об этом в среду, 23 марта, стало известно РИА Новости.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что со стороны Украины прилетела ракета, разорвавшаяся в населенном пункте.

Произошло ЧП — был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь. Поэтому для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах, — сообщил Гладков.
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