До Белгородской области России долетел украинский снаряд

Губернатор Белгородской области заявил, что с территории Украины прилетел снаряд. Есть пострадавшие.
Об этом в среду, 23 марта, стало известно РИА Новости.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что со стороны Украины прилетела ракета, разорвавшаяся в населенном пункте.
Произошло ЧП — был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь. Поэтому для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах, — сообщил Гладков.
Вам будет интересно
Соответствующе меры поручил предпринять правительству РФ Владимир Путин. Впоследствии расчеты за поставки российских товаров на Запад также будут осуществляться в...
23.03.2022 78