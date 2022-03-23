Сергей Перминов поддержал инициативу Ленобласти по обращению с грунтами

Представитель Ленинградской области в Совете Федерации, сенатор Сергей Перминов 21 марта поддержал рассмотрение в Федеральном Собрании законодательной инициативы региона о регулировании обращения с грунтами.

Инициатива Ленинградской области подразумевает использование для ликвидации горных выработок незагрязненного грунта, в том числе техногенного, перемещенного, извлеченного при землеройных работах, строительстве, реконструкциях и прочему, наравне со вскрышными и вмещающими горные породы, отходами производства черных металлов IV и V классов опасности в соответствии с проектом ликвидации горных выработок.

Суть предложения – в кардинальном упрощении порядка строительства объектов, в том числе промышленных.