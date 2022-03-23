Ставку по льготной ипотеке увеличат с 7 до 12 %. Однако вырастет и ее лимит

Президент России поддержал предложение поднять ставку льготной ипотеки с 7 до 12 процентов. Данная инициатива была предложена главе государства на заседании правительства.

Для Москвы и Санкт-Петербурга лимит по льготной ипотеке увеличат до 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей. Программа будет действовать до 1 июля этого года.

При этом будут сохранены льготные ставки по специальным ипотечным программам, действовавшим ранее. Так, семейная ипотека будет выдаваться под 6% годовых, сельская — под 3%, дальневосточная — под 2%.

Ранее мы писали, что на совещании правительства Владимир Путин поручил оперативно разработать комплекс мер, на основе которых Запад сможет расплачиваться за российский газ только рублями.