Северное сияние раскинулось зеленым заревом над Назией — фото

Охотники за уникальным природным явлением делятся очередной серией захватывающих снимков.
Фотографиями северного сияния, посетившего Кировский район Ленобласти традиционно делятся энтузиасты из tg-канала «Астро Фото Болото» в минувшие сутки.
Как рассказали охотники за «Авророй», за атмосферными кадрами они ехали в Назию и были уверены, что оно будет таким же красивым, как и в январе. Их ожидания в итоге оправдались.
Фото: «Астро Фото Болото»
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