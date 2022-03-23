Северное сияние раскинулось зеленым заревом над Назией — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Охотники за уникальным природным явлением делятся очередной серией захватывающих снимков.

Фотографиями северного сияния, посетившего Кировский район Ленобласти традиционно делятся энтузиасты из tg-канала «Астро Фото Болото» в минувшие сутки.

Как рассказали охотники за «Авророй», за атмосферными кадрами они ехали в Назию и были уверены, что оно будет таким же красивым, как и в январе. Их ожидания в итоге оправдались.

Северное сияние раскинулось зеленым заревом над Назией - фото северное сияние, природное явление, Назия, Ленобласть, Кировский район, аврора
Северное сияние раскинулось зеленым заревом над Назией - фото северное сияние, природное явление, Назия, Ленобласть, Кировский район, аврора
Северное сияние раскинулось зеленым заревом над Назией - фото северное сияние, природное явление, Назия, Ленобласть, Кировский район, аврора
Фото: «Астро Фото Болото»
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Северное сияние раскинулось зеленым заревом над Назией - фото северное сияние, природное явление, Назия, Ленобласть, Кировский район, аврора
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