Северное сияние раскинулось зеленым заревом над Назией — фото

Охотники за уникальным природным явлением делятся очередной серией захватывающих снимков.

Фотографиями северного сияния, посетившего Кировский район Ленобласти традиционно делятся энтузиасты из tg-канала «Астро Фото Болото» в минувшие сутки.

Как рассказали охотники за «Авророй», за атмосферными кадрами они ехали в Назию и были уверены, что оно будет таким же красивым, как и в январе. Их ожидания в итоге оправдались.